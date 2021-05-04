عاجل.. حياة كريمة تفتح باب التبرع عن طريق البنوك أو الرسائل القصيرة

جدة - نرمين السيد - كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن فتح باب التبرع فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمشاركة المواطنين فى المبادرة، التى تسعى لتغيير حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.





وتم فتح باب التبرع من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة

https://donation.hayakarima.com/

عن طريق الحساب البنكى الخاص بالمبادرة، تسهيلًا على المواطنين للتبرع عن طريق الإنترنت من أماكن تواجدهم داخل مصر وخارجها، للحفاظ على سلامتهم فى ظل جائحة كورونا ومنحهم فرصة المشاركة فى المبادرة.

وخصصت «مبادرة حياة كريمة» رقمًا لتلقى التبرعات عبر الرسائل القصيرة عبر رقم (9509) من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات.

يذكر أن «حياة كريمة» هى مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير 2019، وهى مبادرة متعددة فى أركانِها ومتكاملة فى ملامِحِها، وتنبع من مسؤولية حضارية وبُعد إنسانى، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم؛ خصوصًا أن المواطن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى وكان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية، وكان البطل الحقيقى الذى تحمل كل الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

وجاء دور مبادرة حياة كريمة، أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ لهدف التصدى للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذى عقد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى.