طريقة حجز لقاح كورونا تعرف على خطوات حجز اللقاح بمصر… 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة حجز لقاح كورونا ، وكيفية الحصول عليه، هو ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين المصرين، في هذا الوقت، خاصة بعد مناشدات وزيرة الصحة المستمرة، بالتسجيل من أجل حجز اللقاح، والحصول عليه، وذلك في ظل انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وكذلك زيادة أعداد المصابين، ليس فقط في جمهورية مصر العربية، ولكن في نفس الوقت وفي العديد من دول العالم; وحتى الآن، ظهر تراجع أعداد الحالات في البلاد التي بدأت التطعيمات، وهذا ما تأمل مصر، في الوصول له من خلال حملة التطعيم التي تتبناها. فاليكم خطوات حجز لقاح كورونا، و كيفية الحصول عليه، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية.
لقاح كورونا بمصر:
أعلنت وزارة الصحة المصرية، ومنذ حوالي شهرين، وبالتحديد في الثامن والعشرين من شهر فبراير لهذا العام، عن توفير لقاح كورونا للمواطنين، وعن فتح الباب لحجزه أمام الجميع، مع جعل الأولوية لكل من الأطقم الطبية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة في الحصول عليه. وقد أعلنت وزارة الصحة قبالة ثلاثة أيام، أن إجمالي عدد من سجلوا للحصول على اللقاح، قد بلغ أل 1.9 مليون مواطن، أما من تلقوا فعليا الجرعة الأولى من اللقاح، فقد بلغ عددهم 750 ألفا، ورأت الوزارة أن هذا العدد صغير نسبيا، وطالبت بقية المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت ممكن.
طريقة حجز لقاح كورونا:
- ادخل للموقع الرسمي لتسجيل اللقاح، التابع لوزارة الصحة.
- انقر على اطلب لتسجيل اللقاح.
- عليك اختيار الفئة التي تتبعها: (عامل بالقطاع الطبي، أم صاحب أمراض مزمنة، أم فئة أخرى).
- الآن، عليك إدخال بياناتك المطلوبة منك، ومن ضمنها رقم الهاتف، وعليك التدقيق أثناء إدخاله، لأنه سيصل لك عبره كود التحقق، الذي عليك إدخاله في الخانة المخصصة له.
- بعد ذلك، عليك تحديد حالتك الصحية، وذكر الأمراض المزمنة التي تعاني منها (إن وجدت).
- كذلك عليك إرفاق طلبك، بصورة بطاقتك الشخصية، كذلك صور من تقاريرك الطبية، التي توضح حالتك المرضية (إن وجدت).
- أخيرا، عليك التعهد بموافقتك على تلقي اللقاح، حال تحديد موعد لك.
- بانتهائك من الخطوة السابعة، تكون بالفعل قد انتهيت من حجز اللقاح، وعليك انتظار إرسال رسالة على جوالك، تعلمك بموعد استحقاقك للقاح.
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