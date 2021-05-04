هاني سري الدين: أخذ رأي مجلس الشيوخ في خطة التنمية الإقتصادية وجوبي «فيديو»

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قال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أنه طبقا للدستور يجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ، والتي تعد جزء من خطة الدولة الخمسية منذ ثلاث سنوات .

خطة التنمية الاقتصادية

ولفت النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه طبقا للائحة مجلس الشيوخ والدستور يجب مناقشة الخطة بحضور جميع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية،وذلك لعرض الخطوط الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية على المستوي خطة الاقتصادي والاجتماعي للدولة ،مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الخطة بشكل تفصيلي فى 17 من مايو.

هذا وناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة عام 21/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وخلال مناقشتها؛ استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم مبادرات وبرامج قطاع الصحة بخطة العام المالي القادم، مشيرة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة، موضحة أن أهم تلك المبادرات هى توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين بها والتي تصل اعتماداتها إلى 1.56 مليار جنيه، حيث من المستهدف الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزى.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.