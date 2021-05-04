/629857/إتكسفت-من-الخطيب-شادي-محمد-يكشف-أسباب-رحيله-عن-قناة-الأهلي

عبر اللاعب شادي محمد عن حزنه بسبب فيديو ظهر فيه يرقص مع مجموعه لداعمي رئيس الاهلي السابق محمود طاهر قائلا،" مش أنا اللي اعمل كده وزعلت على اللي حصل وكان في لاعيبة تانية كتير والكاميره ما جابتهمش".

ابراهيم سعيد” شادي ماعملش حاجة غلط

ورد ابراهيم سعيد خلال حواره مع ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور على هذا الأمر قائلا:" شادي محمد لم يقم بعمل اي شيء خطأ، وانا مش شايف فيها أي حاجة عيب".

شادي محمد اتكسفت من الخطيب

وأكد الكابتن شادي محمد انه قام بترك النادي الأهلي من نفسه، ولم يقم أحد بأخذ هذه الخطوة، قائلا:" اتكسفت من الكابتن الخطيب، لأني ماكنتش واقف معاك في الإنتخابات".

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.