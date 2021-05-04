مسلسل موسى الحلقة 22..أحمد سعد يشعل زفاف محمد رمضان

/629863/مسلسل-موسى-الحلقة-22أحمد-سعد-يشعل-زفاف-محمد-رمضان

مسلسل موسى الحلقة 22، شهدت زفاف موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان على المعلمة حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب، بحضور المطرب أحمد سعد الذي جسد دور مجدى ابو الدهب في أحداث المسلسل والذي أحيا فرح موسى وحلاوتهم، ورقص بالعصا مع موسى، وحلاوتهم ملتزمة الكوشة ترقص وتصفق لهم، وبعد انتهاء فقرته في الفرح حياه موسى قائلاً له:"يمين بالله مش خسارة فيك القرشين".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 22 بعدما أشعل محمد رمضان وسمية الخشاب أحداث المسلسل خلال الحلقات الماضية.

مسلسل موسى الحلقة 22

انقذ جابر كبير المطاريد موسى من الموت على يد مغاوري احد رجالة المطاريد الذي قبض من صباح "عبير صبري" زوجة شداد شيخ البلد مبلغ مالى لقتل موسى، ورفض جابر ان يعطيه فرصة اخري وقال له ان جزاء الخاين الموت ثم قتله.

ويعود المشهد إلى فرح موسى مرة اخرى، حيث شهد الفرح فضيحة المعلم وهبة عندما كشف احد رجالة سوق باب اللوق عن خيانة المعلم وهبة لموسى واتفاقه مع "قورمة" لقتله أثناء سفره لغزة لجلب البضائع من هناك، وكان رد فعل موسى هو الرقص بالعصا على المسرح بقوة مع وهبة وكل منها يحمل بداخله غضب للأخر حتى كاد ان يضربه موسى إلا ان حلاوتهم فضت بينهم وانتهي الفرح.

كما شهدت الحلقة سرقة نوفل الذي يجسده منذر الريحاني لأموال موسى وكسر زجاجة دواء والدته حنفية التي كان يحتفظ بها موسى بعد وفاتها، ولم يتوقف عند ذلك بل قام أيضاً بسرقة محل الخواجة الذي كان يعمل لديه، ولكنه اعد له كميناً وطرده من المحل.

وانتهت أحداث مسلسل موسى الحلقة 22، بأن بخيتة التي تزوجها الشيخ صالحين جد موسى على كبر، اخبرته بأنها حامل.

يذكر ان مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدي، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر،من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.