/629864/إبراهيم-سعيد-لسعد-الصغير-خليك-في-الحمار-أحسنلك-ولو-رديت-عليك-هجرحك

قال اللاعب إبراهيم سعيد لاعب الزمالك نجم منتخب مصر السابق، أنه لا يوجد بينه وبين الفنان سعد الصغير أي علاقة، قائلا:" قابلته مرة واحده في حياتي، وكان في برنامج، واتفاجئت بكلامه عني بطريقة سيئة على الرغم من عدم وجود أي شيء بيني وبينه".

ووجه إبراهيم سعيد سعيد خلال حواره مع ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور، رسالة للفنان سعد الصغير قائلا له:" لو رديت عليك هجرحك، وعمل إحترام لاسرتك فقط، وخليك في الحمار".

ورد إبراهيم سعيدعلى هجوم محمود كهربا عليه، قائلًا:" كهربا بعتلي سعد سمير عشان يعتزرلي وبعدها بساعتين اعتذرلي وقبلت اعتذاره".

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.