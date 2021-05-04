مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 22..سرية وسفينة يحققان ثروة ضخمة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 22 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، وكيف تبدلت حياتهم من الفقر إلى الغنا والثراء.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 22

تنتقل فاتن حرفوش "ياسمين رئيس" في الشوارع باحثة عن ملجأ تلجأ إليه بعد طرد شقيقتها لها من المنزل في وسط الليل، وعلى الجانب الآخر يوجد سفينة وحبيبته روان يبحثان عن مكان للهروب إليه بعد انقاذ سفينة لها من زوجها ولكنهم يلجأن إلى أحد عربات النقل ويقيما بداخلها حتى حلول الصباح، ثم يذهبا معًا لاستئجار أحد المنازل.

سعيد يعبر عن ندمه لزوجته نجلاء

ذهب سعيد لزوجته نجلاء "رانيا يوسف" المحتجزة في المستشفى ويبدأ الحديث معها فقال والحزن يملء قلبهؤ نادمًا عما فعله: "النهاردة عيد جوازنا على فكرة، من أول اليوم وأنا بفتكر أما وقفت في الشارع وعماله أقولك أنا بحبك يانوجة وهموت وأتجوزك، رديتي وقتها وقولتلي وأنا كمان ياناصر بس أهلي هيرفضوك، وأنا أما اتضايقت منك، قولتيلي خلاص ياناصر هقف في وش أهلي والدنيا كلها، بس بالله عليك ياناصر حطني في عينك، بس أنا اللي طلعت واطي وبدل ما أشيلك فوق رأسي رميتك على الأرض هنتك قدام الناس، وكل أما أهينك انتي كنتي بتبقي شلاني فوق راسك، حتى بعد موت حبيبة الله يرحمها" وتابع: "أنا حبيبة وحشتني اووي يانجلاء نفسي اطبطب عليها واقولها ابوكي بيحبك بس الدنيا هي اللي قسته، كل شوية أدعي ربنا أن حبيبة تجيلي في المنام، بس مش بتيجي لسة زعلانه مني، انا مش هقدر علي كل دا لوحدي يانجلاء يارب حنين قلبي عليهم"، ولكن رغم ذلك لم تستطع نجلاء مسامحته أيضًا.

سفينة يتعاون مع مارسيل رئيس سليم والعتاب

يذهب سفينة مع ربيع لمقابلة أحد رجال الأعمال في منزله المهمين كي يبيع له الألماظ، ويكتشف أنه مارسيل رئيس سليم وزاهي العتال، يسأل سفينة عن كيفما حصل على تلك الالماظ فلا يخبره سفينة إجابة معينة، ويطلب منه 5مليون مقابل بيع الالماظ له، يأمره مارسيل ببقائه على أن يأتي رجاله ببقية الالماظ، فيرفض سفينه ليهدده مارسيل بأنه سيبقى معه لحين الحصول على جميع الالماظ ففي النهاية هو الالماظ يعود له، وهو يعلم كل شيء بشأنه وسرية صديقه، ومافعلاه في العتال، ثم يعرض عليه أن يكون أحد رجالته، فهو يحتاج لمهارته وذكائه، يرفض سفينه عرض مارسيل رفضًا مبدئيًا.

سرية ينجح في كسب سليم عن طريق شقيقته

يكتشف مجدي مكان زوجة العتال والتي تعتبر شقيقة رئيسه سليم، ولكن يتفق مع رجاله عدم تركها إلا بعد أن تنتهي من إمضاء التنازل على كل ما يملكه العتال، وبينما يحاول رجال مجدي إجبارها على الإمضاء يأتي سرية وينفذها، ليخبرها بأنه رجل من رجال شقيقها سليم، يتصل سليم بمجدي ويخبره عن وصول دينا شقيقته للمطار وأن سرية سبقه في معرفة مكانها وانقاذها، وبفعلته هذه أصبح مكان العتال بالنسبه لسليم.

يذهب سرية حارته القديمة بعد أن أصبح ثريًا بعربية فخمة، وملابس متألقة، يخبره سعيد بأن الحارة انقلبت رأسًا على عقب منذ خروجه وسفينة، ويخبره سعيد بأنه أصبح يعمل علي عربة والدته عطيه فهو يريد الشعور برائحتها في كل شيء خاصة بعد شعوره بالذنب تجاهها فيتنمني أن يعوضها عما بدر منه من سوء ومسامحته، ثم يخبر سرية بأنه من وضع المخدرات في عربية الكبدة، وأن عطية رفضت اعترافه بذلك كعادتها لتحميه، يضرب سرية سعيد عدة ضربات ويلقي مبلغ كبير من المال في وجه، ولكن يخبره سعيد بأنه لا يحتاج للمال بل للموت من أجل لقاء والدته، وتنتهي الحلقة 22 من مسلسل ملوك الجدعنة بطلب سعيد من سرية مسامحته لكنه يرفض