/629868/بعد-سب-رموز-الأهلي-شادي-محمد-يشن-هجوما-على-نجم-الزمالك

هاجم اللاعب شادي محمد لاعب النادي الأهلي منتخب مصر السابق، لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، موضحا أنه تم معاقبته من قبل فريقه للنزول والتدريب مع الفريق الثاني، ومن المفترض أن يكون نموذجاً لزملائه.

شادي محمد يشن هجوم على إمام عاشور وقال اللاعب شادي محمد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة، المُذاع على قناة المحور:” لو محدش علمك مين حسن حمدي، أنا هعلمك وأعرفك مين حسن حمدي اللى انت شتمته، ولو بتشتم فى الأسطورة صالح سلم أنا هعرفك برضه بس كمحب للأهلي مش كلاعب". وأضاف اللاعب شادي محمد، انه ليس حزينا من اللاعب إمام عاشور، ولكنه حزين من الكبار، لأن الكورة أخلاق. برنامج العرافة يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

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