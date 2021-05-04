/629869/رغم-كورونا-رياضة-النواب-تدرس-عودة-الجماهير-للملاعب-فيديو

كشف النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن كيفية عودة الجماهير للملاعب المصرية في ظل أزمة كورونا الحالية ، مشددا على عمل اللجنة في حل جميع المشكلات التي تواجه الساحة الرياضية خلال قانون الرياضة وذلك خلال ندوة خاصة مع موقع دوت الخليج.

وقال محمود حسين :" لابد من تعاون من العديد من وزرات و مؤسسات الدولة من أجل تصفية الأجواء بين الجماهير حتى يمكننا المطالبة بعودتها من جديد، ولابد من رجوعها بشكل جزئي وفقا للإجراءات الإحترازية، وبطولة كأس العالم لليد تأثرت بعدم وجود الجماهير على الرغم من التنظيم الرائع وخروجها بشكل مميز ".

وتابع رئيس اللجنة الرياضية : " نقترح تواجد 5 الأف شخص خلال المباريات في ظل ظروف فيروس كورونا، وتحدث مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بخصوص هذا الأمر، لكن لابد أن يلتزم الجمهور أولا بالقوانين و اللوائح منعا لزيادة التعصب الكروي في مصر ".

عودة الجماهير للملاعب المصرية

وواصل محمود حسين : " وجود كاميرات مراقبة في المدرجات ، بالإضافة للكارت الذكي للمشجع ، قلل العديد من حالات الشغب في الدوري المصري ، ولابد من الإلتزام بكافة الإجراءت من أجل عدم الخروج عن الأداب العامة ".

النائب محمود حسين يوعد بحل مشاكل قانون الرياضة

وأستكمل النائب محمود حسين: " هناك عقوبات واضحة وصريحة ضد التنمر، وسيكون هناك عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة ، نظرا لما تفعله هذة الظاهرة من شحن جماهيري كبير بين المنافسين ، وهو أمر غير ادامي وغير إنساني ومن يفعل ذلك هو شخص غير أخلاقي، ولابد من تواجد عقوبة صريحة في المجتمع المصري العام وليس في الشأن الرياضي فقط ".

وأضاف: " سنعمل على حل المشكلات في الساحة الرياضة عن طريق المتخصين ، كل شخص في مكانه الصحيح من واقع عمله ، و أحب أن أطمأن المتضررين من قانون الرياضة السابق أن تلك المشكلات سيتم حلها ، ونقوم بالتعاون مع وزارة الرياضة من أجل ذلك على رأسها الجانب الإستثماري".