/629870/الشوط-الأول-تقدم-مانشستر-سيتي-وضغط-من-باريس-سان-جيرمان

انتهت احداث الشوط الأول بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بنتيجة هدف دون رد لصالح السيتي، في لقاء جولة نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، علي ملعب الاتحاد.

سجل الهدف الأول في اللقاء رياض محرز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو أنهاها بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

تلقي لاعب وسط باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة، بعد تدخل علي جوندوجان مهاجم السيتي ويعترض علي قرار الحكم ويشهر البطاقة الصفراء الأولي في المباراة لصالح أندرا هيرارا.