سفير مصر فى واشنطن : ممارسات إثيوبيا الأحادية سيكون لها تبعات جسيمة

جدة - نرمين السيد - شارك السفير معتز زهران، سفير مصر فى واشنطن، فى ندوة بكلية الحرب الوطنية الأمريكية، بحضور عدد من طلبة وقيادات وأركان الكلية، حيث تناول الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية، ودور مصر فى إرساء الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مبرزاً مختلف التحديات الإقليمية التى تواجهها المنطقة، والتى تستدعى التنسيق بين مختلف أطراف المجتمع الدولى لضمان التعامل الناجح مع تلك التحديات.





وجاءت قضية سد النهضة كأحد أبرز الموضوعات التى تناولها السفير زهران، حيث أبرز أن مصر لن يمكنها بأى حال التهاون فيما يخص أمنها المائى، محذراً من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائى فى مصر وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وهو ما أكد أنه لا يمكن السماح بحدوثه.

واعتبر زهران أن قضية مياه النيل فى كل من مصر والسودان أخطر من أن تُترك أسيرة للوضع الداخلى فى إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة هى التى دأبت وبشكل متعمد على اتباع سياسات تقوم على تأجيج الرأى العام الإثيوبى فيما يخص موضوعات مياه النيل والمتاجرة بها داخلياً فى إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية المزمنة بإثيوبيا، بدلاً من السعى للتوصل لحل وسط يؤمن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

وأبرز السفير المصرى أنه كان ثمة حل على مائدة المفاوضات فى واشنطن العام الماضى، يتيح توليد الكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة من سد النهضة، كما يضمن حق إثيوبيا فى إقامة مشروعات مستقبلية تحت مظلة القانون الدولى، غير أن الجانب الإثيوبى تغيب فى اللحظة الأخيرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاق، نظراً لتفضيله التحرك الأحادى دون التقيد بالقانون الدولى، ودون أى تنسيق أو تشاور مسبق فيما يخص مشروعات السدود، وهى السياسة الممنهجة التى تتبعها إثيوبيا مع مختلف جيرانها، مما تسبب فى أن أصبحت بحيرة توركانا فى كينيا على وشك الانقراض، على نحو ما أعلنت اليونسكو، كما يلحق أضراراً جسيمة بسكان حوض نهرى جوبا وشبيلى فى الصومال.

وشدد السفير زهران على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية فى حوض النيل أيضاً، وأن ذلك يُعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصرى، مطالباً بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الإفريقى، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار فى المنطقة، وزوداً عن المصالح الاستراتيجية الأمريكية مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.