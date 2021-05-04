دمياط.. تصنيع مستلزمات العيد وطرحها بأسعار مخفضة بالمدارس الفنية

جدة - نرمين السيد - وجَّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مديرية التربية والتعليم بتخصيص خطوط إنتاج بالمدارس الفنية لتصنيع مستلزمات العيد من كحك وبسكويت وخلافه بجودة عالية، وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين تتناسب مع كافة الفئات، وذلك فى إطار تفعيل دور هذه المدارس بمجال خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة.





ومن جهته؛ قال عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، "إن المدارس الزراعية تقوم بتوفير الدواجن واللحوم الحمراء والعصائر الطازجة والمربى وعسل النحل والزيتون، وذلك بدون إضافة أى مواد حافظة، بالإضافة إلى عمل مستلزمات العيد بالحجز، حيث يتم الإنتاج بشكل يومى". وأوضح أن خطوط الإنتاج تعمل خلال شهر رمضان المبارك بإنتاج مخبوزات وفطائر وبيتزا وعصائر ومربى بأنواعها، منوهًا بأنه يجرى توفير خط إنتاج خبز مدعم وفتح 6 منافذ لبيع منتجات المدارس الزراعية للمواطنين.

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