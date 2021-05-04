مانشستر سيتي يتفوق على باريس سان جيرمان بهدف محرز بالشوط الأول.. فيديو

نجح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، في إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد "الاتحاد" معقل السيتيزنز، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2020-2021.

أحرز النجم الجزائرى رياض محرز الهدف الأول لصالح مانشستر سيتى في الدقيقة 11 من زمن المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ السيتى يسجل ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح محرز ثاني لاعب يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي بعد ساديو ماني في 2017/2018.

وساهم النجم الجزائرى في تسجيل 5 أهداف في آخر 5 مباريات شارك فيها بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وسجل رياض محرز 9 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي جزائري آخر في تاريخ البطولة.

مان سيتي ضد باريس سان جيرمان



ويخوض مانشستر سيتي مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: إيديرسون / خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر / خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، بيرناردو سيلفا / خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، كيفن دى بروين.

في المقابل، جاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي كالتالى: حراسة المرمى: كيلور نافاس / خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو / خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس / خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضي فى ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، فى حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والنجم الجزائري رياض محرز.

ويكفى مانشستر سيتي تحقيق نتيجة التعادل فى لقاء اليوم، أو الخسارة بهدف دون مقابل، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، التى تقام يوم 29 مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، وانتظار الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تقام مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان



ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، والفوز باللقب ليجمع بينه وبين لقب الدوري الإنجليزي، والذي اقترب من تحقيقه بشدة، حيث يحتاج إلى تحقيق 3 نقاط في آخر 4 جولات من المسابقة.

أما فريق باريس سان جيرمان، فيرغب هو الآخر بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي بهدف دون رد.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة الليلة، لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، بعد أن تعرض للطرد في لقاء الذهاب، نتيجة تدخله العنيف على الألماني إلكاي جوندوجان نجم السيتي، كما يغيب الإسباني خوان بيرنات للإصابة.

باريس سان جيرمان

قادة الفريقين والحكام قبل انطلاق المباراة

مانشستر سيتى

جوارديولا مدرب مانشستر سيتى

ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان

محرز لحظة تسجيل الهدف الأول

محرز يحتفل مع دى بروين