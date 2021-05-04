مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق بكورنيش النيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق هائل بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق "محدود" بقطعة أرض فضاء ببعض الهيش والمخلفات بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده ولم يسفر ذلك عن وجود ثمة إصابات أو وفيات .

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