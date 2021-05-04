سلوى الحداد: معدل نمو الإستثمار في مصر تأثر بجائحة كورونا «فيديو»

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قالت النائبة سلوي الحداد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية شهدت انخفاضا ،خاصة بعض انتشار جائحة فيروس كورونا وتأثر اقتصاديات .

جائحة فيروس كرونا

ولفتت النائبة سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بالرغم من تأثر العديد من دول العالم بالجائحة، الا ان الاقتصاد المصري صار بنسب ثابتة حيث كانت 5.8 وبلغت 3.2 ،لافتة إلى ارتفاع النسبة فى الاعوام القادمة .

حياة كريمة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ،إلى النهضة التي قامت بها الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية، فضلا عن المشروعات القومية التي ساعدت فى دفع عجلة الانتاج، مشيرة إلى المبادرات الرئاسية التي اطلقها الرئيس السيسي ومنها حياة كريمة ،والتي تهدف إلى تطوير قري الريف المصري ، وتحسين سبل معيشتهم .

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

وتضمنت أهداف مشروع القانون - وفقًا لتقرير اللجنة - تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي.

كما وقف المجلس فى بداية الجلسة دقيقة حداد على روح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور أحمد عبد العزيز الذي وافته المنية منذ أيام .