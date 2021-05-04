/629865/حاتم-المليجي-خطة-التنمية-المستدامة-تساهم-فى-القضاء-على-الفقر-وخفض-نسبة-البطالة

أكد النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، استعرضت خطة التنمية المستدامة، والتي تغطي العديد من القطاعات فى الفترة القادمة ، ومن ضمنها مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة والتي تهدف إلى تطويير قري الريف المصري،مشددا على أن الخطة تعد نقطة تحول فى البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.

خفض نسبة البطالة

ولفت النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ ،إلى أن خطة التنمية المستدامة ستساعد فى القضاء على معدلات الفقر أو تخفيضها لأقل مستوي،فضلا عن تخفيض نسبة البطالة ،وتحقيق أهداف عديدة فى مجالات الصحة والتعليم.

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هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

كما ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة عام 21/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

و استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم مبادرات وبرامج قطاع الصحة بخطة العام المالي القادم، مشيرة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة، موضحة أن أهم تلك المبادرات هى توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين بها والتي تصل اعتماداتها إلى 1.56 مليار جنيه، حيث من المستهدف الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزى.