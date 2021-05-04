/629870/الشوط-الأول-تقدم-مانشستر-سيتي-وضغط-من-باريس-سان-جيرمان-فيديو

انتهت احداث الشوط الأول بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بنتيجة هدف دون رد لصالح السيتي، في لقاء جولة نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، ويشهد علي اللقاء ملعب الاتحاد بإنجلترا، معقل فريق مانشستر سيتي.

سجل الهدف الأول في اللقاء رياض محرز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو أنهاها بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

فخر العرب رياض محرز يسجل الأول💙💙 pic.twitter.com/aRIAoZhfkD — محمد* (@i4_ev0) May 4, 2021

تلقي لاعب وسط باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة، بعد تدخل علي برنلردو سيلفا مهاجم السيتي ويعترض علي قرار الحكم ويشهر البطاقة الصفراء الأولي في المباراة لصالح أندرا هيرارا.

محاولات نيمار طوال أحداث الشوط الأول جميعها بائت بالفشل علي مرمي مانشستر سيتي، ونجح الإسباني جوارديولا المدير الفني لفريق السيتي في فرض سيطرة فريقة في المباراة بالهدف الأول، وأريحية فريقة في اللعب في غياب الفرنسي الصغير مبابي علي دكة البدلاء.

محاولات منشستر سيتي في المباراة قوية وأخطر علي مرمي باريس سان جيرمان من خلال تسديدات كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز وسيلفا، علي مرمي نافاس، وغياب الفرنسي الصغير جعلت هجوم السيتي متقدم وخط الوسط ودفاع الفريق في ملعب اللقاء.

تشكيل فريق مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر .

في الوسط الدفاعي: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان .

في الوسط الهجومي: فيل فودين - بيرناردو سيلفا - رياض محرز .

في الهجوم: كيف دي بروين .

تشكيل فريق باريس سان جيرمان:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: عبده دياللو - برينسيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي

في الوسط: لياندرو باريديس - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

في الهجوم: نيمار - ماورو إيكاردي - آنخيل دي ماريا