/629871/الزمالك-يكشف-عن-موقفه-من-التحكيم-المصرى-في-مباراة-الأهلي

وضح إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك موقف القلعة البيضاء من الإستعانة بحكم مصرى لإدارة مباراة القمة القادمة المقرر لها يوم 10 مايو المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز .

وقال عبدالله عبر تصريحات إذاعية :" نرفض أن يدير مباراة القمة القادمة حكم مصرى كما حدث من قبل ، وسبق ان أدار مباراة الزمالك والمقاولون العرب حكم مصرى ولم يكن حازماً ودقيقاً فيما يتعلق ببعض القرارات ، مثل إضاعة الوقت " .

وتردد إسم " إبراهيم نور الدين " لإدارة المباراة المقبلة بين الأهلى ونظيره التقليدى الزمالك يوم 10 مايو ، ولكن لم يتم الإعلان رسميا .

في نفس السياق أدار " محمود البنا " مباراة الدور الأول بين قطبي كرة القدم ، وإنتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد .

يذكر أن الزمالك تعادل في المواجهة السابقة أمام بيراميدز بهدف لكل فريق بينما خسر الأهلي أخر مواجهة أمام غزل المحلة بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

تشكيل غزل المحلة في المباراة: في حراسة المرمي : عمرو شعبان.

في خط الدفاع : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد.

في خط الوسط : فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي

في خط الهجوم : محمد فتح الله – عبده يحيى.

ويقع الأهلي في وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، من اصل 17 مباراة، حقق من خلالها 11 انتصار وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مبارتين، إستطاع أن يسجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف في هذا الموسم.