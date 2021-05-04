طاقة الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل.. غداً

تستانف اللجان النوعية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعمالها على مدار الايام القادمة بعقد عده اجتماعات.

إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي وتعقد لجنة الدفاع والامن القومي برئاسة الفريق اسامة الجندي اجتماعا غدا الاربعاء لاستكمال مناقشة اللجنة الامن المائي والتحديات الراهنة . وكانت لجنة الدفاع والامن القومي قد استمعت لوزير الخارجية ووزير الموارد المائية الاسبوع الماضي حول التحديات التى تواجه الدولة المصرية فيما يخص الامن المائي . إجتماع لجنة الطاقة فيما تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعا غدا الاربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن اصدار قانون العمل وكذلك مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم النفاذ الي الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها . فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب ابراهيم حجازي اجتماعا غدا الاربعاء لمناقشة بعض الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للاندية الخاصة . وكذلك تستكمل لجنة الشباب والرياضة مناقشات بعض الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للاندية الخاصة بحضور بعض السادة المتضريين من اعضاء نادي وادي دجلة . بينما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد جزر اجتماعا لمناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وطرح المشكلات والرؤي .

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