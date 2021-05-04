/629873/فيلم-الانس-والنمس-ينضم-لقائمة-أفلام-عيد-الفطر

قرر صناع فيلم الانس والنمس بعد العديد من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض السينمائية وفقًا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمرض، عرض الفيلم ضمن قائمة أفلام عيد الفطر المقابل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم الانس والنمس بطولة الفنان محمد هندي الذي من المقرر عرضة في عيدالفطر المقابل بعد العديد من التأجيلات بسبب فيروس كورونا.

يعمل صناع فيلم النمس والانس في الوقت الحالي على المونتاج الخاص به بشكل مستمر، حتى يتمكنوا من عرضه في عيد الفطر المبارك وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم الانس والنمس

تدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

دور أبطال عمل فيلم النمس والانس

تكون الفنانة منة شلبي أحد العفاريت التي يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكى يصل إليها ويحاول عمرو عبد الجليل أن يكون في مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب، بينما سليمان عيد فيظهر في دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته في الفيلم.