/629874/محمود-سامي-يؤكد-على-أهمية-مبادرة-حياة-كريمة-في-تطوير-الريف-المصري-فيديو

قال النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،أنه تم مناقشة خطة التنمية الاقتصاية متوسطة المدي فى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ،اليوم بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة لسعيد،لافتا إلى ان المناقشة تضمنت الملامح العامة للخطة ،وذلك لأن الوثيقة الخاصة بالخطة لم تصل مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب ،مؤكدة إلى ان الوزيرة وعدت بتوصيل الوثيقة إلى المجالس النيابية.

خطة التنمية الاقتصادية

ولفت النائب محمود سامي الامام عضو مجلس الشيوخ،إلى وجود تحفظات بخصوص أولويات الإنفاق،لافتا إلى طلب مناقلة بين بنود الخطة الاستثمارية ،مشيرا إلى أن وجود بنود فى الاولوية لا تتطلب أولوية حاليا ،مثل القطار الكهربائي السريع لتطوير القطارات القديمة.

حياة كريمة

وأشار النائب محمود سامي الامام عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مبادرة حياة كريمة وما تساهم به من تطوير قري الريف المصري ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين ،لافتة إلى تبديلها من مراكز وقري إلى مشروعات قومية مثل الصرف الصحي على مستوي الجمهورية بدلا من مراكز معينة فى محافظات الجكهوريه، مما يجعل نسبة المستفيين منها أكبر عدد من المواطنين،خاصة ان المراكز الاقليمية ستستفيد من المبادرة بعد عامين مما يتسبب فى استياء المواطنين تجاه الخطة والنواب والحكومة.

المشروعات القومية

طالب محمود سامي الامام عضو مجلس الشيوخ،الدكتورة هالة السعيد بضرورة مخاطبة القيادة السياسية ،بتعديل مسارات الخطة إلى مشروعات قومية على مستوي الجمهورية،بحيث يستفيد منها المواطنين علي مستوي الجمهورية .

وتابع النائب محمود سامي الامام عضو مجلس الشيوخ،ان الرقم المخصص لاستثمارات القطاع الخاص لن يتحقق الا بشروط تشريعية والقوانين الخاصة بعدالة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات.