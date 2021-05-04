مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22..خناقة شباب بسبب ريم سامي

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 من مسلسل، التي شهدت خطة زواج محمد دياب بملك زاهر وعلم عساف بمكان أرض الافيون الخاصة بغفران الغريب، فضلًا عن إقامة نجلاء بدر ببيت أمير كرارة.

أحمد السقا يقرر زواج محمد دياب بملك زاهر

رفض مصطفى والد رغدة طلب علي وأخبره أنه على استعداد أن يزوجها بأية شخص إلا هو، فصرخ فيه عساف وأخبره أنه خالها وقرر أن يزوجها به رغمًا عنه.

نجلاء بدر تتودد لأمير كرارة

دار المشهد التالي بسراية غفران الغريب -أمير كرارة- حيث تجلس الغازية ذهب -نجلاء بدر- عند ركبتيه تتود إليه وتدعي أنها تحبه، وتريد أن ترقص له فتجاوب معها الأخير وذهب سويًا إلى غرفته.

عماد زياد يعلم بخداع أحمد السقا له

تقابل بكري -عماد زيادة- مع عساف وأخيه الأكبر ديماري -محمد جمعة- وأخبره الأخير أن عقد الأرض الذي أعطاه له عساف مزور، فوقع الخبر عليه كالصاعقة وتوعد لعساف وأخيه وهددهما بالقتل والقضاء عليهما، وأن الرجال الذي استأجرهم ليكونوا بجانبه لن يحموه منه.

بعدما عاد بكري ورجله طايل إلى غجر الزلط، لامه الأخير على عدم موافقته على عرض غفران بعدما فقدوا أرض عساف ووقعوا في مأزق معه، فصرخ فيه بكري وأهانه بأنه كلبه وليس له أحقية إعطاءه أوامر.

عاد علي إلي منزله وطمئن رغدة بأنها ستقيم معهم دائمًا، فسألته عن كيفية هذا الأمر، ففجر المفأجاة بوجهها بحضور والدته وأخته جليلة وأخبرها أنه سيتزوجها، بعدها حاولت جليلة أن تقنعه بحل الأمر بطريقة أخرى غير تضحيته وزواجه من رغدة، فرفضت والدته وأيدت قراره حتى يتزوج وترى أحفادها.

مي عمر تضبط نجلاء بدر بغرفة أمير كرارة

أخبرت بارة الخادمة بسراية غفران جليلة بإقامة دهب مع غفران من ليلة البارحة، ومن الناحية الأخرى عندما استيقظ غفران و دهب على السرير، وجدوا جليلة أمامهم بالغرفة، وبدأت تسب وتهين جليلة وتقلل من شأن غفران وأخبرته أن مشهدهما سويًا بالسرير سيهون عليها كثيرًا ويجعلها تدرك أنه لا يستحقها.

انتقلت الأحداث إلى بيت عساف الغريب حيث يأمر خادمته فاطمة -ريم سامي- بأن لا تتحدث إلى حمزة -أحمد مالك- ولده بعد الآن، لأنه يخاف عليها منه وإكمالها بهذه العلاقة سيلحق بها الضرر.

أمير كرارة يقع في دائرة الخطر بسبب أرض الافيون

هرول أحد رجال عساف إليه مسرعًا، وأخبره أن هناك أمر ضروري بالمعصرة، فاتجه عساف وأخيه ديماري إلى هناك، ووجد شخص يدعى بدر بانتظاره، وكشف له هويته بأنه أحد العاملين بأرض الافيون الخاصة بغفران وفر من هناك هاربًا إليهم بعد سنوات عديدة من حبسه، ولم يذهب إلى منزل أهله خوفًا عليهم من أن يقتلهم غفران، وأخبره أنه سيدله على مكان الأرض مقابل حمايته.

صُدم حمزة وسليم بوجود الغازية دهب بمكان والدتهم جليلة على مائدة الطعام، وعاتبوا والدهم غفران على هذا التصرف، وبدأوا في سب الغازيه فصرخ فيهم غفران بأن الغازية أشرف من جليلة، فنصرف الأخران والغضب يملأهما.

أمير كرارة تحت أنظار قوات الأمن

قرر عساف تسليط الشرطة على غفران، فذهب إلى رئيس المباحث علي بمكتبه وأخبره أنه يعلم بمكان تواجد أرض الافيون الخاصة بغفران الغريب.

أحمد داش وأحمد مالك يقعان في بعضهما بسبب ريم سامي

انتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 بمقابلة حمزة بحبيبته فاطمة وأثناء تبادلهما الحديث ضبطهما سليم، وشككك في شرف الأخيرة بعدما رفضته واجتمعت بأخيه وقلل من شأنها بأنها خادمة ولا تناسبه، فصفعه سليم كفًا على وجهه، فرد عليه الأخير بتوجيه السلاح على رأسه.