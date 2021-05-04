/629878/أول-رد-من-الأهلي-بعد-إيقاف-سيد-عبدالحفيظ-رسميا

اكد النادي الأهلي على دعمه الكامل لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر بعد قرار اتحاد الكرة المصري بإيقافه على خلفية أحداث جهاد جريشة ومباراة الزمالك وبيراميدز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي مع وضع تعليق : " أستمر للإمام"، الأمر الذي يوضح دعم ومساندة القلعة الحمراء لعبد الحفيظ بعد قرار الجبلاية بتحويله للتحقيق.

و قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة: جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في إحتساب ركلة جزاء غير صحيح" الأمر الذي راه الكثير هو تحريق لتصريحاته .

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في صباح اليوم الثلاثاء، قبل إنطلاق مؤتمر الاتحاد مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، للتوصل لحل ومعرفت جميع أراء ومواقف الأندية في إستكمال الدوري في فترة إنطلاق أوليمبياد طوكيو في يوليو، عن موقف الاتحاد من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والجكم الدولي جهاد جريشة عن إنكارة لتصريحات أبوجريشة.

يذكر أن المارد الأحمر خسر امام غزل المحلة في المباراة التي جاء تشكيل الأهلي فيها كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.