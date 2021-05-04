كنيسة سيدة البشارة بطنطا تنظم إفطار رمضانى

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والشيخ السيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف، والأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة باللجنة، ووفد من وزارة الأوقاف المتمثل فى الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى.

كما حضر الدكتور خالد أستاذ الشريعة والقانون، والأستاذ ماهر أحمد عامر عميد كلية، والأستاذ الدكتور حمدى، والدكتور محمود عثمان، واللجنة المنظمة متمثلة فى الدكتور حسن محمد عيد المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، ومنسق رعاية الطلاب بالكلية، وعلياء خطاب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحرى، وجاكلين دانيال عضو اللجنة المنظمة بالكنيسة الكاثوليكية، وفادى عادل عضو اللجنة المنظمة بالكنيسة الكاثوليكية.

جاء ذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد، والإفطار يهدف إلى مشاركة المسلمين فى شهر الصوم والخيرات، ويعد رسالة واضحة بأن الجميع مسلمين ومسيحيين فى ترابط دائم على مر الزمن، وليست فقط وليد هذه الأيام.