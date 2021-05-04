ظهر فى الاختيار 2.. من هو مساعد مسئول الكيانات المسلحة للإرهابية

من هو ذلك الإرهابى الذى قُتل مع مسئول الكيان المسلح للجماعات الإرهابية؟
اسمه ياسر شحاتة على رجب، مواليد 19 سبتمبر 1969، وكان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ويقيم فى قرية الوليدية التابعة لمدينة أسيوط.
أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم الإخوانى الإرهابى، وعلى ارتباط وطيد بالقيادى الإرهابى محمد كمال، وكان يضطلع بتأمينه وحراسته، كان المسئول عن نقل تكليفات كمال العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها.
حُكم عليه بالسجن غيابيًّا لمدة 10 سنوات فى القضية رقم 9635 لسنة 2012، المتعلقة بالتعدى على مواطن واحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة بأسيوط، وكانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى، تفيد اتخاذه مع كمال من إحدى الشقق بمنطقة البساتين، مقرًا لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح.
أذنت نيابة أمن الدولة العليا، باقتحام الشقة وضبطه وبقية العناصر المختبئة بها، وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، وتم القضاء عليه، وعثرت الشرطة معه على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من العيار ذاته، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الإرهابى، ونشاطه فى مجال العمل المسلح.
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