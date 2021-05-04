محرز يقضى على آمال سان جيرمان بالهدف الثانى للسيتى بالدقيقة 63.. فيديو

أحرز النجم الجزائرى رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، الهدف الثانى في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، بالدقيقة 63 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد "الاتحاد" معقل السيتيزنز، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2020-2021، لتصبح النتيجة تقدم السيتى 2-0.

تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر.

خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، كيفن دى بروين.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو.

خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس.

خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضي فى ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، فى حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والنجم الجزائري رياض محرز.

ويكفى مانشستر سيتي تحقيق نتيجة التعادل فى لقاء اليوم، أو الخسارة بهدف دون مقابل، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، التى تقام يوم 29 مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، وانتظار الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تقام مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، والفوز باللقب ليجمع بينه وبين لقب الدوري الإنجليزي، والذي اقترب من تحقيقه بشدة، حيث يحتاج إلى تحقيق 3 نقاط في آخر 4 جولات من المسابقة.

وكان السيتي قد حقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم بالفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدف، ليقترب من تحقيق الثلاثية في الموسم الحالي.

أما فريق باريس سان جيرمان، فيرغب هو الآخر بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي بهدف دون رد.