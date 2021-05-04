محرز يقود مانشستر سيتي لنهائى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى فى التاريخ

قاد النجم الجزائرى رياض محرز فريقه مانشستر سيتى الإنجليزى نحو التأهل للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادى، بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد "الاتحاد" معقل السيتيزنز، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي للمسابقة بالموسم الحالي 2020-2021.مان سيتي ضد باريس سان جيرمان

وحسم مان سيتي بطاقة التأهل الأولى لنهائى دوري الأبطال بمجموع المباراتين 4-1، حيث حقق الفريق الإنجليزى فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضي فى ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، فى حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والنجم الجزائري رياض محرز.

وحجز مانشستر سيتى بقيادة مدربه الإسبانى بيب جوارديولا بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية التى تقام يوم 29 مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، وينتظر الفريق الإنجليزى الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد، التي تقام مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.

مان سيتي ضد باريس سان جيرمان

أحرز النجم الجزائرى رياض محرز الهدف الأول لصالح مانشستر سيتى في الدقيقة 11 من زمن المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ السيتى يسجل ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح محرز ثاني لاعب يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي بعد ساديو ماني في 2017/2018.

وعاد محرز لهز الشباك من جديد ومواصلة تألقه بتسجيل ثانى الأهداف لمان سيتي في الدقيقة 63 من زمن المباراة. وساهم النجم الجزائرى في تسجيل 6 أهداف في آخر 5 مباريات شارك فيها بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وسجل رياض محرز 10 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي جزائري آخر في تاريخ البطولة.

وأكمل باريس سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعبه الأرجنتينى آنخيل دى ماريا للطرد في الدقيقة 69 من زمن المباراة لتدخله العنيف ضد فيرناندينيو.مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

وخاض مانشستر سيتي مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: إيديرسون / خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر / خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، بيرناردو سيلفا / خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، كيفن دى بروين.

في المقابل، جاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي كالتالى: حراسة المرمى: كيلور نافاس / خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو / خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس / خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا.