انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع شديد في الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء والذروة 5 مايو وتحذر من التعرض للشمس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها حول حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو الجاري، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس الأربعاء شديد الحرارة على جميع أنحاء البلاد، وأكدت أن ذروة هذه الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الجارية هي الأربعاء 5 مايو الجاري، وبداية من الخميس سوف يكون هناك انخفاض مؤقت بالحرارة.

وقدمت الأرصاد الجوية عدداً من النصائح الهامة حول للمواطنين حول طقس الأربعاء، وجاءت هذه النصائح كالتالي:

1- يرجى عدم التعرض بشكل مباشر للشمس.

2- ارتداء الملابس الفضفاضة القطنية.

3- عدم ترك أي مواد قابة للإشتعال مثل الكحول أو غيره بالسيارات.

4- يرجى الإكثار من تناول السوائل والعصائر خلال الليلة الجارية.

وحول حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، فقد أكدت الأرصاد الجوية أن شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار على السواحل الشمالية نهاراً، كما يكون الطقس معتدل ليلاً بكافة الأنحاء، مع نشارط للرياح على فترات متقطعة بالقاهرة والوجه البحري.

وحول حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 مايو فسوف تكون كالتالي:

القاهرة ٤٠ درجة والمحسوسة 41 درجة

الاسكندرية ٣1 درجة، والمحسوسة 33 درجة

مطروح 29 درجة المحسوسة 31 درجة.

بورسعيد 31 درجة والمحسوسة 32 درجة.

الأقصر 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

الغردقة 41 درجة والمحسوسة 43 درجة.

شرم الشيخ 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

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