/629879/مانشستر-سيتي-يحجز-مقعد-في-نهائي-البطولة-علي-حساب-باريس

قاد الدولي الجزائري فريقة الإنجليزي مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الإياب بين الفريقين، علي ملعب الاتحاد، معقل فريق السيتي.

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي الفوز في مبارتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علي حساب الفرنسي باريس سان جيرمان، بنتيجة أربع اهداف مقابل هدف مجموع نتيجتي اللقائين.

سجل الهدف الأول في اللقاء رياض محرز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو أنهاها بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

تألق الجزائري رياض محرز في المباراة جعله يصل لتسجيل هدف ثاني في المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من الملعب من فيليب فودين لرياض محرز، المنفرد علي المرمي الفارغ ويسكنها الشباك، ويؤكد علي نتيجة المباراة لفريقة.

تبديلات باريس سان جيرمان في المباراة:

أجري بوتشيتينيو المدير الفني للفريق تبديلين دفعة واحده في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بخروج ماورو إيكاردي ودخول مويس كين، وخروج أندير هيرارا دخول جوليان دراكيسلار، وجاء التبديل الثالث والرابع في صفوف الفريق في الدقيقة 75 بدخول داجبا وخروج فولورينزي، ودخول دانيلو بيرارا وخروج باراديس، وفي الدقيقة 83 جاء التبديل الخامس بخروج عبده ديالو ودخول بيكر.

تبديلات مانشستر سيتي في المباراة:

جاء جوارديولا بتبديلين في الدقيقة 82 بدخول ستيرلينج وخروج سيلفا، وخروج دي بروين ودخول جيسوس، وفي الدقيقة 85 جاء التبديل الثالث في صفوف الفريق بخروج فيليب فودين ودخول كينج أجويرو.

تلقي لاعب وسط باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة، بعد تدخل علي جوندوجان مهاجم السيتي ويعترض علي قرار الحكم ويشهر البطاقة الصفراء الأولي في المباراة لصالح أندرا هيرارا،وتلقي ماركو فيراتي بطاقة صفراء في صفوف باريس، وتلقي أيضاً في الفريق كيمبيبي ودانيلو بيرارا بطاقة صفراء لكلاهما، وتلقي في صفوف السيتي زينتيشينكو وكيفين دي بروين بطاقة صفراء لكل منهما.

دي ماريا يغادر المباراة

تلقي أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة التاسعة والستون من عمر المباراة، بعد تدخل قوي علي فيرناديز، خارج اللعب، ليتلقي البطاقة الحمراء مباشرة ويغادر الملعب.