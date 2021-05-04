/629880/هاني-سلامة-يكشف-خلافه-مع-المخرج-ماندو-العدل-بسبب-بين-السما-والأرض

حرص الفنان هاني سلامة الرد على متابعيه بشأن ما أثاروه من جدل حول نهاية مسلسل بين السما والأرض التي وصفها البعض بالنهاية المأساوية والكئيبة، ولكن البعض الآخر وجدها فكرة جديدة ميزت العمل الدرامي عن الفيلم بل كانت غير متوقعة بالنسبة للجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان هاني سلامة على ما تداوله متابعي مسلسل بين السما والأرض بشأن النهاية المأساوية للعمل فضلًا عن كشفه بخلافه مع المخرج ماندو العدل بسبب ذلك.

نهاية مسلسل بين السما والأرض

كشف هاني سلامة من خلال فيديو بثه عبر موقعه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، عن وجود جدل بينه وبين ماندو العدل مخرج مسلسل بين السما والأرض بشأن نهاية العمل، وأنه فضل اعتماد المسلسل على النهاية المفتوحة وترك الخيال للمشاهد.

وقال هاني سلامة: "الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة، الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها، من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلى المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت، ولكن ده مش بيبقى قرار الممثل، بيبقى رؤية المخرج وهو شاف أن كدة هتبقى نهايته أحسن".

وأعرب هاني سلامة، عن سعادته بردود فعل الجمهور الإيجابية حول المسلسل، وتوجه بالشكر لجميع صناع العمل على رأسهم المخرج والسيناريست، وكشف عن بعده عن السوشيال ميديا بشكل عام لكنه صمم الرد على جمهوره.

كما حرص على دعم الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز بعد تعرضهم لوعكة صحية نقلا على إثرها للمستشفى، متمنيًا لهما الشفاء العاجل.

أبطال مسلسل بين السما والأرض

مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، والفنان محمود البزاوي، ومصطفى درويش، ونجلاء محمود، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وعمرو صالح، وندى موسى، ونورهان، والفنان أحمد بدير، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

قصة مسلسل بين السما والأرض

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول تواجد أبطاله داخل مصعد معلق، بعدما قررت إحدى العصابات تعطيله عمدًا، لمنع هاني سلامة، الذي يجسد دور الدكتور حميد أستاذ فلسفة من الصعود، بسبب آرائه ضد الجماعات المتطرفة، فيتورط الجميع في خطأ هاني سلامة، ويبدأ كل منهم في عرض قصصهم، والندم على أخطائهم وتنتهي حلقات المسلسل بموت جميع أبطاله في المصعد.