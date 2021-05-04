/629881/ملعب-مباراة-الأهلي-و-نهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي

كشفت تقارير قطرية عن ملعب مباراة الأهلي و نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الفريقين، بعد أن توج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك في نهائي دوري الأبطال، بينما حقق الفريق المغربي فوزا هاما على بيراميدز في النهائي.

وحدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " ملعب جاسم بن حمد في نادي السد القطري لإقامة مباراة الأهلي و نهضة بركان نهائي كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي و نهضة بركان في إطار منافسات كأس السوبر الإفريقي في التاسع و العشرون من الشهر الحالي على ملعب جاسم بن حمد، على أن يدخل الفريقان الفقاعة الطبية للبطولة يوم 25 مايو الجاري.

مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق أخر بطولة على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوحة.

وخسر الأهلي أخر مواجهاته أمام غزل المحلة وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.