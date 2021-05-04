/629882/أول-تعليق-من-إكرامى-على-بن-شرقي-بعد-واقعة-ضربة-الجزاء

خاض نادى بيراميدز أخر مباراة له أمام نادى الزمالك ، يوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة الـ 19 ، لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وحقق بيراميدز تعادلا مثيرا مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين .

وتعادل الزمالك في أخر دقيقة في المباراة عن طريق ركلة جزاء حققها ، أشرف بن شرقي لاعب الأبيض ، وإستطاع بن شرقي تحقيق هدف التعادل .

رد شريف إكرامى نشر شريف إكرامى حارس مرمى نادى بيراميدز على حسابه الشخصي " إنستقرام " ، صورة من موقع نادى الزمالك ، تجمعه مع لاعب الأبيض صاحب ركلة الجزاء ، أشرف بن شرقي ، ليعلق عليها قائلا : " إحترامى الكامل كالعادة ، ومبروك على النقطة " .

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

في خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

في خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : شريف أكرامي

في خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

في خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

في خط الهجوم: جون انطوي.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الزمالك المركز الاول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة في هذا الموسم.

يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 19 مباراة في هذا الموسم.