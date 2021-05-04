/629883/البنك-الأهلي-يقذف-الإسماعيلي-لـ-ثلاثي-الهبوط-بعد-الفوز-على-الإنتاج-بثلاثية

حقق البنك الأهلي فوزا هاما على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي we السلام، ليرفع الفريق رصيده للنقطة الـ 18 في المركز الخامس عشر من بطولة الدوري .

وسجل السيد شبراوي الهدف الأول للبنك الأهلي بعد أن أرسل محمد حامد تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لقاعود داخل منطقة الجزاء فمررها بكعب قدمه لأحمد علي الذي سددها مباشرة وغيرت الكرة اتجاهها بعد ارتطامها باشبرواي وتحولت لتسكن الشباك.

وأضاف فادي فريد الهدف الثاني للفريق بعد تمريرة معروف يوسف لفادي فريد على حدود منطقة الجزاء فتوغل الأخير بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة من فوق الحارس أحمد يحيى بمهارة لتسكن مرمى الإنتاج الحربي .

وأحرز أحمد علي الهدف الثالث للبنك الأهلي بعد إرسال تمريرة طولية رائعة من منتصف الملعب لأحمد ياسر خلف المدافعين انفرد على أثرها بالحارس قبل أن يسكنها في شباك الإنتاج الذي نجح في تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

ورفع البنك الأهلي رصيده للنقطة الـ 18 يحتل بهم المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويقذف بالإسماعيلي للمركز السادس العاشر، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عن النقطة 12 في مؤخرة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

وواصل الزمالك تصدره للدوري والأهلي وصيفا في الدوري وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

ودخل البنك الأهلي مواجهة الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح.

خط الوسط : ستيرلا، محمد حامد عيسى، معروف يوسف.

خط الهجوم: أحمد علي، فادي فريد، محمود قاعود.

بينما الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشري المباراة بتشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: السيد الشبراوي، محمد سوستة، محمد بازوكا، علي فتحي.

خط الوسط: حميد ماو، محمود رجب.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن أسامة، محمد رمضان، محمد فييرا.

خط الهجوم: مامادوا أنياس.