/629884/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-22-تفجير-الكنيسة-البطرسية-ومحاولة-اغتيال-النائب-العام

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22، شهدت الحلقة أحداث مثيرة بدايًة من إصابة ضابط الأمن الوطني زكريا يونس -كريم عبد العزيز- برصاصة في كتفه أثناء تتبعه لأحد العناصر التكفيرية، ومن ثم نُقل على الفور إلى المشفى، وكانت إصابته خفيفة وخرج سالمًا مع تجبيس يده.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22، التي شهدت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز وقتل نضال الشافعي، فضلًا عن تفجير إحدى الكنائس بالقاهرة.

ثلاث سيناريوهات يتبعها العناصر الإرهابية

اجتمع اثنان من العناصر الإرهابية وتحدث حول خطة جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتضمن ثلاث سيناريوهات الأول إحداث حراك شعبي بينما الثاني تجسيد مفاصل الدولة لنشر الخوف وتهديد الأمن الوطني أما الأخير فهو حسم المناطق ومن ثم يعود الحكم للإخوان.

فشل التكفيرين في اغتيال النائب العام المساعد

أذاعت النشرة الإخبارية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، حيث قام مجهولين بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكي كانت متوقفة على مقربة من ڤيلا المستشار، ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

أول ظهور لعلي الطيب

انتقل المشهد التالي إلى مكتب اللواء مراد، حيث يتناقش مع زكريا عن الوسائل التي يستخدمها التكفيرين في عملياتهم الإرهابية وهي السلاح والعبوات فضلًا عن السيارات، وقطع حديثهم دخول هشام -علي الطيب- ضابط جديد بقطاع الامن الوطني.

مصادر السيارات التي يستخدمها الإرهابيون

طلب زكريا من هشام أن ينظر إلى ملف السيارات الموجود بمكتب الضابط أحمد جاد، ومن ثم يعد له تقرير عنه، فاجتمع هشام بأحمد جاد وبدأ الأخير يخبره بأنهم قبضوا على أكبر تشكيل عصابي لسرقة السيارات، وأن نوعية السيارات التي يستخدمها الإرهابين هي الأنصاص والجمارك.

المرابطون يبايعون أحمد العوضي كأمير

شهدت دولة لبيا مبايعة المرابطون لأبو عمر المهاجر-أحمد العوضي أمير لهم، فأعرب له صديقه عماد عن غضبه لأنه يرى أنه أولى بالإمارة منه، وأخبره أن من الأفضل أن يذهب كلًا منهما بطريقه ليظلوا أصدقاء.

طلب أبو حذيفة من الضباط المنشقون كخيرت السبكى وحنفي بتصوير فيديو يرووا به مسيرتهم بحيث يكونوا بمثابة قدوة لضباط الجيش والشرطة، وأثناء حديثهم علموا بالقبض على أحد الجاسوسين فأمر السبكي بإدخاله إلى غرفة التحقيق.

قتل نضال الشافعي على يد خيرت السبكي

احتجز خيرت السبكي شخص يدعى إبراهيم -نضال الشافعي- وحكم عليه بالقتل بتهمة مساعدة الجيش، فوصفهم الأخير بالفئران، ومن ثم أخذوه وأمروه بالركوع فامتنع لأنه لا يركع لغير الله فأطلقوا عليه النار ليسقط أرضًا، وهذه العملية التكفيرية قاموا بتصويرها.

مصرع العنصر الإرهابي الدكتور

لقى الدكتور الدكتور المسئول عن كيان السلاح للجماعات الإرهابية مصرعة داخل منزله بمنطقة البساتين في 3 أكتوبر 2016 أثناء تبادل النيران مع قوات الأمن.

أذاعت النشرة الإخبارية خبر إقرار كوادر بتنظيم الإخوان بتفاصيل عمليات للتنظيم تهدف لإشاعة الفوضى بالدولة.

تفجير كاتدرائية القديس مرقس

انتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية بمدينة القاهرة في 11 ديسمبر 2016، من خلال حزام ناسف ارتداه أبو عبد الله المصري أحد عناصر داعش، وفي ذات الوقت الذي تم تفجيرها فيه كان عم عادل صديق والد يوسف الرفاعي في اتجاهه إليها.