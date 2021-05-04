/629885/ثلاثي-الأهلى-يخضعون-لإختبار-لتحديد-موقفهم-أمام-الاتحاد-بالدوري

يخضع ثلاثي الأهلى أيمن أشرف ، سعد سمير ، بدر بانون ، لإختبار طبي غدا ، وذلك قبل المران الجماعى للفريق ، إستعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى ، يأـى الإختبار من أجل تحديد مصير الثلاثي من المشاركة في المران ، وبالتالي تحديد موقفهم من دخول قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري من عدمه .

يعاني الثلاثي من إصابات مختلفة من فترات قصيرة جاءت الإصابات كالأتى : أيمن أشرف : إشتكى أيمن أشرف من الإرهاق الشديد ، مما أدى إلى الإصابة بخشونة في الركبة ، وتناوله لحقن للإستشفاء ، وقرر الجهاز الطبي بإدارة أبو عبلة إعطاء اللاعب فترة راحة ، على إثرها غاب أيمن عن مباريات الفريق الماضية .

بدر بانون : يعاني المغربي من إجهاد عضلي ، وقرر الجهاز الفنى بأمر من الجهاز الطبي في القلعة الحمراء إرحة اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة .

سعد سمير : إشتكى سعد من شد في العضلة الضامة منعته في المشاركة في مباراة الأحمر أمام غزل المحلة أمس .

يُحدد الكشف الطبي الذي يخضع له الثلاثي غدا قبل المران موقفهم من المباريات القادمة ، ويتم توضيح الأمر للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى هل يسمح تواجدهم في قائمة الفريق لمواجهة الإتحاد السكندرى من عدم التواجد .

الأهلي يبحث عن سبب تراجع الفريق

في سياق أخر تنوى لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح ، عقد جلسة مع بيتسو موسيمانى قريبا خلال الأيام المقبلة ، وذلك من أجل المناقشة في عدة أمور خاصة بالفريق ، يأتى على رأسها معرفة أسباب تراجع أداء الأحمر .

الجدير بالذكر أن أخر مباراة خاضها الأحمر كانت أمس أمام غزل المحلة ، ولم يتمكن الأهلى من الفوز ، حيث إنتهت نتيجة المباراة بتقدم المحلة بهدف دون رد ، ترتب على ذلك غضب إدارة القلعة الحمراء وتقرر تطبيق عقوبات على اللاعبين بسبب تراجع الأداء ، والنتائج الغير مرضية لجماهير القلعة الحمرء .

موقف الفريق في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من أصل 17 مباراة في هذا الموسم.