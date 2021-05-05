انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل العيد ولا بعده.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات مايو 2021 لجميع الموظفين العاملين بالدولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة المالية بياناً حول موعد صرف مرتبات مايو 2021 لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث هناك جدل دائر بين موظفي الدولة حول مواعيد صرف مرتبات مايو الجاري 2021 وهل سيكون الصرف قبل العيد أو بعدة.

المالية تعلن موعد صرف مرتبات مايو 2021 لجميع الموظفين العاملين بالدولة

وأصدرت المالية خلال الشهر الماضي كتاباً دورياً بشأن مرتبات أبريل المضاي ومايو الجاري، وجاء في الكتاب الدوري استمرار تقسيم الموظفين العاملين بالدول أثناء صرف المرتبات إلى ثلاث مجموعات، وتقوم كل مجموعة بصرف رواتبها في يوم محدد، وألزمت المالية جميع الوحدات الحسابية بضرورة إعلام الموظفين التابعين لها بمواعيد صرف المرتبات، حتى لا يحدث أي تزاحم أمام ماكينات الصرف.

وحول موعد صرف مرتبات مايو 2021 ووفق الكتاب الدوري فإن بداية الصرف ستكون بعد العيد ويوم 23 مايو للمجموعة الأولى، و24 مايو للمجموعة الثانية و25 مايو للمجموعة الثالثة، ثم إتاحة المرتبات لجميع الموظفين بدءً من يوم 26 مايو الجاري.

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كما أشارت وزارة المالية، إلى أن أي مستحقات أخرى للعاملين بالدولة مثل البدلات أو غيرها، سوف يتم صرفها خلال 9 و10 و11 من الشهر التالي.