مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22..زواج ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

/629886/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-22زواج-ياسمين-عبد-العزيز-من-أحمد-العوضي

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، استهلت بوجود غزل التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز في موقف صعب، حيث أجرت قدرية "دينا فؤاد" سجينة ودفعت لها لتشوهة وجهة غزل في العنبر، ولكن لحسن حظ غزل لحقتها كبيرة العنبر قبل ارتكاب الجريمة بها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، التي شهدت العديد من التفاصيل والأحداث المثيرة بعدما وقعت ياسمين عبد العزيز في دائرة الخطر.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22

قام الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضى بزيارة أولاده بعد إحساسه بالندم مما فعله بجدهم المعلم شعبان في أخر مشاجرة بينهم، فتدخل عليهم طليقته قدرية لينهي الكلام مع اولاده ويتركهم لعدم رغبته في رؤية قدرية او الحديث معها.

وينتقل المشهد إلى مالك شقيق الخديوي الذي استمر في مزاولة البنت التي اعجب بها، وحاولات مستمرة منه في ان يصل إليها ويكلمها في المحمول حتى بعد ان عرف انها شقيقة الظابط محمود الرحاوي الذي بينه وبين الخديوي عداوة.

لتكتشف والدة البنت انها تكلم شاب في المحمول وتسألها من يكون فتقرر البنت ان تحكي لها بشرط الا تخبر شقيقها محمود الرحاوي حتى لا يزداد الامر خطورة، واخبرتها انه يوجد شاب معجب بها ولكنها لا تفكر في الامر وان اسمه مالك، فسرعان ما بلغت الام محمود الرحاوي لكي يتابعها ويكون دائماً على علم بما يحدث لها.

وبعد محاولات عديدة تمكن الخديوي من وجود خيط جديد للإفراج عن غزل وهو العثور على ابراهيم الورداني الذي كلفه عابد تيمور "خالد الصاوي"بوضع مواد مخدرة في شنطة غزل والذي تسبب في دخولها السجن.

وجاء حكم المحكمة ببراءة غزل من التهمة الملفقة إليها، وتوالت الزغاريد والرقص داخل العنبر قبل توديعهم، ومع خروجها من السجن اسرعت غزل إلى الخديوي وحضنته بشدة لعدم تخليه عنها طول مدة السجن ووقوفه بجانبها حتي تم الافراج عنها، واستقبلتها مفاتن ومينا بالفرحة لعودتها لهم مرة اخرى، ووعد الخديوي غزل بأن يعوضها عن كل الايام التي قضتها في السجن وسيكتب عليها حين تنتهي شهور العدة.

وتنتهي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، بمكالمة نادين "دنيا عبدالعزيز" لعابد وطلبت منه ان يعلن زواجهما رسمي لان غزل يتحتفل الليلة بكتب كتابها على الخديوي، ليقوم عابد بتدبير فخاً لهم للتخلص منهم.