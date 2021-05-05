/629887/مفاجأت-في-قائمة-الإسماعيلي-لمباراة-الجونة-بالدوري-تفاصيل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة الفريق التي ستواجه الجونة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب الإسماعيلية في تمام التاسعة والنصف من مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري.

وتقام المباراة بين الإسماعيلي و الجونة في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، يأتي هذا عقب فوز الدروايش على الإنتاج الحربي بثنائية دون رد. قائمة الإسماعيلي في مواجهة الجون في الدوري وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة كالتالي: حراسمة المرمي: محمد صبحي- محمد فوزي- محمد مجدي. خد الدفاع: محمد عمار- مروان صحراوي- أحمد كاستيلو- عبدالله جمعة- محمد هاشم- رضوان شريفي- مصطفى فارس- نادر رمضان. خط الوسط: محمد حسن- عماد حمدي- محمود دونجا- أحمد مدبولي- عمر الوحش- محمد صادق- محمد الشامي- أحمد مصطفى. خط الهجوم: آري بابل- فخر الدين بن يوسف- شكري نجيب- شيلونجو. يذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز أخر مبارياته امام الإنتاج الحربي بثنائية دون رد وجاء تشكيل الدروايش لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي: حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : محمد هاشم، محمد عمار، مروان الصحراوي خط الوسط : محمد صادق، محمد حسن، محمد عادل، مصطفى فارس خط الهجوم: احمد مصطفى، أحمد مدبولي، شكري نجيب. الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية بينما دخل الإنتاج الحربي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: احمد يحيى خط الدفاع: معاذ الحناوي، على فتحي - محمد بازوكا - احمد علي خط الوسط: محمد سوستة - حميد ماو - محمد رمضان - مصطفى البدري خط الهجوم: امادو نياس، عبد الرحمن شيكا وجاءت القائمة لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى . خط الدفاع: مروان الصحراوى، محمد عمار، أحمد كاستيلو رضوان شريفى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، مصطفى فارس. خط الوسط: نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولى محمود دونجا، محمد حسن، عماد حمدى، محمد الشامى، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

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