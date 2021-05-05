مسلسل ضد الكسر الحلقة 22..نيللي كريم تعمل في تجارة العملة

/629888/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-22نيللي-كريم-تعمل-في-تجارة-العملة

مسلسل ضد الكسر الحلقة 22، شهدت الحلقة ذهاب ملك "تارا عماد" لشقيقتها سلمى "نيللي كريم" في المكتبة لتشتكي من مراقبة مصطفى المستمرة لها وسيره ورائها في جميع الاماكن، وعند خروج ملك ترى سلمى مصطفى فتسأله عن ماذا يريد ولما يسير خلف شقيقتها باستمرار، فيخبرها بحبه لملك وانه يريد خطبتها فتأجل سلمى الكلام حول ذلك إلى بعد انتهاء ملك من دراستها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 22 بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، فضلًا عن دخول سلمى في أعمال غير مشروعة، وسرقتها لصلاح.

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل ضد الكسر

يأتي صلاح إلى المكتبة فتسأله سلمى عن كونه قريب من الحج، وتستكمل موضحة بأنه الوحيد الذي يسمح له الحج بدخول المخزن، فيخبرها بأنه يعمل محامي مع الحج، ثم يعطيها الكارت الخاص بمكان مكتب المحماه، على الجانب الآخر يكتشف الحج وجود نقص فيما تم بيعه داخل المكتبة والمال الموجود فيتهم سلمى بسرقته، فيشتد الجدل بينهم حتى تقول له سلمى بمعرفتها بتخبئة الدولارات، وتتركه وتذهب

بداية تعاون سلمى مع صلاح

تذهب سلمى لمكتب صلاح بعض تركها العمل مع الحج، وتطلب منه المشاركة معه في العمل الذي يقوم به من أجل الحصول على الدولارات، يخبرها بصعوبته ولكنها تصر رغم ذلك، فيوافق في النهاية وتبدأ بينهم مقابلات عديدة من خلالها يعرفها مصطفى على طبيعة العمل وكيف تميز الدولارات المضروبة عن الدولارات الحقيقة، ويوم وراء يوم أصبحت سلمة تمتلك العديد من المال.

اكتشاف صلاح ودخوله السجن

يهرول صلاح إلى سلمى وفي حالة من الخوف يخبرها بتختبأة حقيبة مليئة بالمال بسبب اكتشاف الشرطة له وأنه سيعود لها بعد يومين، ولكنه لا يستطيع الهرب ويدخل السجن، تذهب سلمى إليه فيخبرها بأن بهروب من كانت ستدافع عنه للخروج من السجن، تقول له سلمى بأن وجودها معه الان سيلفت النظر إليها وأنها لن تأتي لرؤيته في السجن مرة أخرى، ويطلب منها الاحتفاظ بالحقيبة لحين براءته، ولكن طمع سلمى جعلها تأخذ كل ما في الحقيبة لنفسها.

وينتقل المشهد لسلمى وهي جالسة مع ملك يتحدثان حول قضيتها مع مصطفى وضروة ذهاب سلمى لصلاح لانه واسترجاع ماله لانه الوحيد الذي سيستطيع مساعدتها لحل القضية وإثبات أن الطفل ابن مصطفى، وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 22 بذهاب سلمى لصلاح والاتفاق معه على 3 مليون جنيه مقابل مساعدت أختها ملك وتجنب فضحها.