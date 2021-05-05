جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة فى عام 2018. وكانت الرحلة رقم 4399 N والتى سيرتها خطوط نوردويند ايرلاينز الروسية، قد وصلت مساء أمس، وعلى متنها قرابة 75 راكبا، وقد هبطت بمبنى الركاب رقم 2، والمخصص لشركات الطيران الأجنبية التى تصل بـ مطار القاهرة الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران القادمة من سان بطرسبرج الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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