بعد ظهوره فى الاختيار.. من هو علاء السماحى الإرهابى قائد الحراك المسلح؟

جدة - نرمين السيد - نقدم أهم معلومات عن الإرهابى الهارب علاء السماحى، اسمه الكامل علاء على على محمد السماحى، مواليد محافظة الغربية عام 1986، عمل مدرسا ونشط فى صفوف الشعب الإخوانية، من أبرز وأهم العناصر الإخوانية الهاربة إلى تركيا، كان من بين المشاركين في اعتصام رابعة حيث خطط لعدد من أعمال العنف والإرهاب، هو مؤسس حركة "حسم" الإرهابية الإخوانية، وهو قائد ما يعرف بالحراك المسلح الإرهابى الإخوانى، كان واحد من بين المسؤولين عن اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان والتى تقوم بعمليات إرهابية داخل مصر

وهو من بين الشخصيات الإرهابية التى وضعتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين أو دول الرباعى العربى على لوائحها، ومتورط فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق المستشار زكريا عبدالعزيز.