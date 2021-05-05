جدة - نرمين السيد - نقدم أهم معلومات عن الإرهابى الهارب علاء السماحى، اسمه الكامل علاء على على محمد السماحى، مواليد محافظة الغربية عام 1986، عمل مدرسا ونشط فى صفوف الشعب الإخوانية، من أبرز وأهم العناصر الإخوانية الهاربة إلى تركيا، كان من بين المشاركين في اعتصام رابعة حيث خطط لعدد من أعمال العنف والإرهاب، هو مؤسس حركة "حسم" الإرهابية الإخوانية، وهو قائد ما يعرف بالحراك المسلح الإرهابى الإخوانى، كان واحد من بين المسؤولين عن اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان والتى تقوم بعمليات إرهابية داخل مصر
وهو من بين الشخصيات الإرهابية التى وضعتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين أو دول الرباعى العربى على لوائحها، ومتورط فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق المستشار زكريا عبدالعزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهوره فى الاختيار.. من هو علاء السماحى الإرهابى قائد الحراك المسلح؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.