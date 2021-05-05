بعد ظهوره فى الاختيار 2.. من هو مسئول العمل المسلح فى الجماعة الإرهابية؟

جسَّد دور الإرهابى محمد كمال، الفنان القدير سامح الصريطى، وحتى لا ننسى جرائم الإرهابية، نقدم معلومات عن ذلك الإرهابى.
اسمه بالكامل محمد محمد محمد كمال، ولد فى محافظة أسيوط عام 1955، وتخرج فى كلية الطب بأسيوط، كان عضوا بمكتب إرشاد الجماعة الإرهابية، وأحد كبار المسؤولين فى التنظيم، والمسؤول الأول عن الكيانات المسلحة.
أسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية، والقائم على إدارة وتدبير عملياته العدائية، بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج، من أبزر العمليات الإرهابية التى أشرف عليها هى عمليات اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، بالأمن العام، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة.
صدر بحقه حكمان بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى 52 لسنة 2015، جنايات عسكرية الخاصة بتشكيل مجموعات مسلحة، و81 لسنة 2016 جنايات عسكرية الخاصة بتفجير عبوة خلف قسم ثان أسيوط.
وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى اتخاذه من إحدى شقق البساتين مقراً لإختبائه والإعداد والتخطيط لعمله المسلح، وتم رصده داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 4147 منطقة المعراج بالبساتين، داهمت الشرطة الشقة، وتبادلت إطلاق النيران مع الإرهابى "كمال" حتى قضت عليه، مه حارسه ياسر شحاتة.
كما عثرت الشرطة على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى أوراق تنظيمية متعلقة بالعمل المسلح.
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