كشفت وزارة الصحة والسكان، عن فوائد تناول الألبان ومنتجاتها الخالية أو قليلة الدسم التى تحمى من كورونا والمفيدة خلال فترة العزل المنزلي
وقالت الوزارة ممثلة في مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، «في حالة إصابتك بفيروس كورونا المستجد، اهتم بشرب الألبان، وتناول منتجاتها الخالية أو قليلة الدسم مع وجبتك كلما أمكن، لأنها غنية بالعناصر المهمة كالكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لكبار وصغار السن أيضًا».
وتابعت الوزارة أن الألبان ومنتجاتها مهمة أيضًا في توفير عنصر البروتين لبناء الجسم والكتلة العضلية، مشيرة إلى أن الجبن الأبيض والقريش أفضل من الأجبان المصنعة.
كما أوضحت الوزارة أن شرب كوب من عصير البرتقال الطبيعى يغنيك عن تناول كبسولة فيتامين ( ج(
«الصحة»: تناول كوب من عصير البرتقال والحليب يحمى من كورونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصحة»: تناول كوب من عصير البرتقال والحليب يحمى من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.