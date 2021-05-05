

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن فوائد تناول الألبان ومنتجاتها الخالية أو قليلة الدسم التى تحمى من كورونا والمفيدة خلال فترة العزل المنزلي

وقالت الوزارة ممثلة في مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، «في حالة إصابتك بفيروس كورونا المستجد، اهتم بشرب الألبان، وتناول منتجاتها الخالية أو قليلة الدسم مع وجبتك كلما أمكن، لأنها غنية بالعناصر المهمة كالكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لكبار وصغار السن أيضًا».

وتابعت الوزارة أن الألبان ومنتجاتها مهمة أيضًا في توفير عنصر البروتين لبناء الجسم والكتلة العضلية، مشيرة إلى أن الجبن الأبيض والقريش أفضل من الأجبان المصنعة.

كما أوضحت الوزارة أن شرب كوب من عصير البرتقال الطبيعى يغنيك عن تناول كبسولة فيتامين ( ج(

«الصحة»: تناول كوب من عصير البرتقال والحليب يحمى من كورونا

