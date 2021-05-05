الخارجية: مشاورات سياسية مع تركيا غدا لمناقشة خطوات تطبيع العلاقات



تُعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.