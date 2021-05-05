القصير يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني 



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بدولة السودان الشقيق والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار القاهرة وذلك في مستهل زيارته للقاهرة والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وتأتي الزيارة انطلاقا من رؤية القيادة السياسية في مصر والسودان بتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وسوف يقوم الوزير السوداني بزيارة بعض المعاهد البحثية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليا.

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