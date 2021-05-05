الزيادة مستمرة.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وتفاصيل التقرير اليوم لوزراة الصحة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة بيانها اليومي منذ قليل حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، ولوحظ في تقرير الصحة الرسمي استمرار زيادة أعداد الإصابات بالفيروس التاجي كوفيد 19، كما قالت وزيرة الصحة الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي أن أعداد الإصابات ارتفعت 5 أضعاف مقارنة بنفس الإصابات في نفس التوقيت من العام الماضي.

الزيادة مستمرة.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم

كما أعلنت وزراة الصحة عن خروج 567 حالة جديدة اليوم من مستشفيات الحجر الصحي عقب تعافيهم بشكل كامل بعد تلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا ترتفع أعداد المتعافين منذ بداية الأزمة وحتى اليوم إلى 173341 حالة.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، فقد سجلت وزارة الصحة عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، 1090 حالة جديدة، وبهذا ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية دخول كوفيد 19 لمصر وحتى اليوم إلى 231803 حالة.

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وحول أعداد المتوفين اليوم بفيروس كورونا فقد بلغت 60 جديدة وفق بيان وزارة الصحة الذي صدر على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزراة منذ قليل، وبهذا تصل إجمالي الوفيات إلى 13591 حالة.