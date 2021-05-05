/629889/خالد-جلال-يجب-إلغاء-الدوري-الله-يكون-في-عون-الأهلي

أكد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال بعد الفوز على الإنتاج الحربي : " ضغط المباريات يسبب أزمة كبيرة للنادي الأهلي وكذلك الزمالك لكن يظل المارد الأحمر هو المتضرر الأكبر من تلك الأزمة، الله يكون في عونهم لم يحدث و إن حصدت القلعة الحمراء نقطة وحيدة من أصل 9".

وواصل: " لا يوجد دوري بالعالم يتوقف لمدة 20 يوما ثم يلعب مرة أخرى ، وكان من الممكن أن يتم إلغاء النسخة الحالية وبدء دوري جديد ".

خالد جلال سعيد بالفوز على الإنتاج الحربي

وتابع خالد جلال خلال تصريحات تلفزيوينة : " نسير على خطى محمد يوسف السابقة مع الفريق وأقوم بتكمله عمله ، وبالتأكيد عدم اختياراتي للاعبين هي مشكلة كبيرة تواجهني بالإضافة لمشكة أخرى تكمن في توقف الدوري لفترة طويلة استمرت لمدة ٢٠ يوم".

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من:

علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة المباراة بتشكيل : عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.