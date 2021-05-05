/629890/رضا-عبدالعال-مروان-وبواليا-محتاجين-صنفرة-والأهلي-مع-موسيماني-فضيحة

كشف رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق عن مفاجأة بشأن عرض جنوب إفريقيا لبيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، معلقا على أداء مروان محسن ووالتر بواليا مع القلعة الحمراء.

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيوينة : " عرض جنوب إفريقيا لبيتسو موسيماني هو مجرد فنكوش والمدرب لم يتلقى أي عرض خارجي و أراهن أي شخض يثبت عكس ذلك " .

وتابع عبدالعال :" أراهن أي حد يطلع عرض رسمي لعرض جنو إفريقيا، المدرب يضحك على الأهلي من أجل أن يتمسكوا به " .

رضا عبدالعال يفتح النار على الأهلي

وواصل: :" الأهلي بحاجه للتعاقد مع مدرب صاحب فكر عالي مثل فايلر وليس موسيماني ، ولابد من وجود جلسة بين مسئولي الأحمر ولاعبين الأهلي لان ما يحدث داخل المارد فضيحة بكل المقاييس، اللاعيبة مش قادرة تمشي على رجلها ".

وأستكمل : " والتر بواليا و مروان محسن لابد من رحيلهم أخر الموسم أو الخروج على سبيل الإعارة حتى وصول مدرب جديد قادر على صنفرتهم ".

وأختتم:" والتر بواليا لاعب جيد في الجونة فقط، لكن الأهلي غير قادر على ضم لاعبين من مستوى عالي في العروض الخارجية وغير موفقن في تلك النقطة ".

وخسر الأهلي أماما غزل المحلة بهدف نظيف وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.