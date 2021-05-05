/629891/مايان-السيد-تتصدر-التريند-بعد-وفاتها-في-حرب-أهلية

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاتها في مسلسل حرب أهلية الحلقة 22، ما تسبب في صدمة الجمهور أثناء مشاهدة أحداث المسلسل ليذكرهم بتفاصيل مسلسل خيانة عهد في العام الماضي الذي كان ضمن أهم المسلسلات الدرامية التي لاقت تشجيعًا حافلًا من قبل الجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على مشهد وفاة نور الشخصية التي تجسدها الفنانة مايان السيد في يوم حفل خطوبتها.

تعليقات الجمهور على مشهد مايان السيد في مسلسل حرب أهلية

وقُتلت نور على يد سارق منزل مريم التي تجسدها الفنانة يسرا، الذي خنقها ولم تتحمل وماتت ما أن وصلت إلى المستشفى، لتسود حالة من الحزن على مسلسل حرب أهلية الحلقة 22.

أعرب الجمهور، عن استيائهم وصدمته وحزنه من الأحداث الأخيرة، مؤكدين أن يسرا للعام التاني على التوالي تتسبب في بكائهم خلال شهر رمضان.

مسلسل حرب أهلية

أشاد الجمهور بمسلسل حرب أهلية منذ الحلقات الأولى من المسلسل، حيث استطاعت يسرا تأدية دور كبير لتفاجىء الجمهور للعام الثاني عل التوالي.

الجدير بالذكر، مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وجميلة عوض وباسل خياط ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.