/629892/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-23-رنا-رئيس-ترزق-بمولودتها-وتفقد-والدتها

مسلسل ضل راجل الحلقة 23، استهلت الأحداث بنقل شهد -رنا رئيس- إلى المشفى بعد أن جاءها الطلق وأوشكت على الولادة، ومن ثم دخلت إلى غرفة العمليات وانتظرها والدها جلال-ياسر جلال- خارجًا والقلق يتملك قلبه، بينما ذهب سعيد المحامي لإنهاء إجراءات الدخول والخروج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 23، التي شهدت إنجاب رنا رئيس لطفلتها وزفاف محمد يسري وغادة، فضلًا عن وفاة نيرمين الفقي.

زفاف محمد يسري

وعلى الجانب الأخر أتم هيثم -محمد يسري- وخطيبته غادة كافة الاستعدادات وانطلق حفل زفافهما، وبدأ الاحتفال به في حضور أصدقائه عمرو -محمد عادل- وحازم، وحاولت نادين -مروة أنور- مع والدتها حتى تسمح لها بحضور فرح صديقتها غادة ولكنها رفضت بعد الطريقة ابتي عاملت بها منيرة والدة شهد.

رنا رئيس في حالة خطرة

اتجهت هدى-نيرمين الفقي- إلى المشفى لتكون إلى جانب ابنتها، وطلبت من الطبيبة ملك -نور اللبنانية- أن تطمئنها عليه، فدخلت الأخيرة إلى غرفة التجهيزات الموجودة بها وأخبرتها الطبيبة أن ولادة شهد متعسرة لأن الطلق جاء لها قبل موعد الولادة، بالإضافة إلى حالتها النفسية السيئة على مدار فترة الحمل التي أدت إلى تشنجات في الرحم والتأثير بشكل سلبي على نبضات الجنين.

خرجت ملك وأخبرتهم أن شهد لازلت أمامها وقت حتى تدخل إلى غرفة العمليات، وطلبت منهم أن يذهبوا ليستريحوا، فانهارت هدى باكية وأخبرتهم أنها تشعر بأن ابنتها لن تخرح منها سالمة فحاول جلال تهدأتها والتهوين عليها.

علم الطبيب عزيز مدير المشفى بأن شهد على وشك الولادة، فطلب عمرو على الهاتف الخاص به وأخبره، فتوتر الأخير من الخبر.

نيرمين الفقي ينتابها مشاعرة مختلطة تجاه جنين ابنتها

مشاعر مختلطة سيطرت على هدى، بدأت تخبر بها جلال فهي من ناحية أحضرت كل مستلزمات الطفل التي ستستقبله بها عند ولادته، ومن الجانب الأخر قلقة ويتنابها الخوف من دخولهم بالطفل إلى الحارة دون تواجد أب يعترف به.

ولادة رنا رئيس ومفارقة نيرمين الفقي للحياة

دخلت شهد إلى غرفة العمليات، ورُزقت بمولودتها، التي استلمها جلال ونظر إليها باكيًا، ثم ابتسم وكبر في أذنيها، وهرول بها مسرعًا إلى زوجته هدى ليطمئنها، فوجدها جالسة على الكرسي المتحرك الخاص به مغمضة العينين، وعلى رجلها المصحف الشريف، فظن أنها نائمة وبدأ ينادي عليها لكنها لم تجيبه، فتسلل الخوف إلى قلبه فأخذ يهزها ولكن لا يصدر أي رد فعل منها، فاكتشف أنها فارقت الحياة ليصرخ صرخة ألم باسمها وتنتهي أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضل راجل.